حرق مخيم للاجئين السوريين شمال لبنان

أقدم شبان لبنانيون على حرق مخيم للاجئين السوريين مساء اليوم السبت، في منطقة المنية شمال لبنان.

وذكرت وسائل إعلامية، أن مشكلة وقعت بين شبان لبنانيين وعدد من اللاجئين انتهى بحرق الشبان اللبنانيين للمخيم بشكل كامل".

وأدى الحريق إلى انفجار عدد من اسطوانات الغاز سمع صوتها في أرجاء المنطقة ونتج عنه احتراق أكثر من 100 خيمة يقطن فيها عائلات سورية.

وتوجهت على الفور فرق الإطفاء إلى المكان للسيطرة على الحريق، في حين انتشر الجيش اللبناني وعمل على ضبط الوضع.

ونتيجة إحراق المخيم نزح عدد كبير من العائلات السورية إلى المناطق المجاورة كعكار والضنية وطرابلس.

ولاقت الحادثة موجة تضامن كبيرة من المواطنين الذين بادروا بحملة لتأمين المنازل والباصات لنقلهم إليها.