كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم السبت، عن قائمة لأفضل 100 لاعب في العالم للعام 2020، تضمنت 21 لاعبا من الدوري الإسباني لكرة القدم "La liga"، بينهم 9 من لاعبي فريق "ريال مدريد".

وتصدر النجم الأرجنتيني "ليونيل ميسي" ترتيب أفضل لاعبي "الليغا"، ولكنه شغل المركز الثاني في نادي الـ100 خلف النجم البولندي "روبرت ليفاندوفسكي" مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني.

وهيمن فريق ريال مدريد على هذه القائمة بواقع 9 لاعبين، منهم المهاجم الفرنسي "كريم بنزيما"، الذي حل في المركز الثاني بين لاعبي الدوري الإسباني، والمركز الثاني عشر بين أفضل 100 لاعب في العالم، وتلاه في المركز الثالث زميله الإسباني "سيرخيو راموس" قائد الفريق الملكي، والثالث عشر في ترتيب نادي المئة.

وجاء السلوفيني "يان أوبلاك" حارس مرمى فريق أتلتيكو مدريد، في المركز الرابع بين لاعبي الليغا، والمركز الـ28 بين أفضل 100 لاعب في العالم، وتلاه في المركز الخامس زميله النجم البرتغالي الصاعد "جواو فيليكس"، الذي شغل المرتبة الـ37 في قائمة أفضل 100 لاعب في العالم خلال العام 2020.

وفي ما يلي ترتيب أفضل لاعبي الدوري الإسباني في تصنيف الـ100 الأفضل بالعالم للعام 2020 وفقا لقائمة "الغارديان":

1 (2)- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)

2 (12)- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد)

3 (13)- الإسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد)

4 (28)- السلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)

5 (37)- البرتغالي جواو فيلكس (أتلتيكو مدريد)

6 (42)- الألماني توني كروس (ريال مدريد)

7 (45)- أنزو قاتي (برشلونة)

8 (46)- البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)

9 (48)- الألماني مارك-أندريه تير شتيغن (برشلونة)

10 (53)- الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (إشبيلية)

11 (56)- البرازيلي كاسيميرو (ريال مدريد)

12 (58)- الأوروغوياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد)

13 (66)- الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد)

14 (71)- الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)

15 (74)- النرويجي مارتن أوديغارد (ريال مدريد)

16 (79)- الهولندي فرينكي دي يونغ (برشلونة)

17 (81)- البرازيلي فيليبي كوتينيو (برشلونة)

18 (83)- البلجيكي إيدين هازارد (ريال مدريد)

19 (86)- الإسباني خيسوس نافاس (إشبيلية)

20 (88)- الإسباني ماركوس ليورينتي (أتلتيكو مدريد)

21 (90)- الفرنسي أنطوان غريزمان (برشلونة).

ويشرف على اختيار اللاعبين والتصويت في قائمة "الغارديان" 241 فردا من خبراء كرة القدم والإعلام الرياضي من جميع أنحاء العالم.