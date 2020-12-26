مرصد الأزهر يدين الغارات على غزة واقتحام مصلى باب الرحمة في الأقصى

أعرب "مرصد الأزهر" بمصر اليوم السبت، عن إدانته للغارات التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، والتي ألحقت أضرارا بمسجد "الودود" وبعض المنشآت الطبية ومنازل المواطنين.

ولفت المرصد إلى أن الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل ومقدساته ومقدراته بأنه "إرهاب غاشم" يمضي دون مساءلة أو عقاب من قبل المجتمع الدولي.

وفي سياق منفصل ندد باقتحام الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، لمصلى باب الرحمة، معتبرا أن هذا الأمر يصب في حلقة جديدة من سلسلة الاقتحامات المتكررة التي تستهدف السيطرة على المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك.

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه تلك الممارسات، واتخاذ مواقف حازمة من شأنها أن تحافظ على أرواح الفلسطينيين وتقف دون المساس بالمقدسات الإسلامية داخل الأراضي الفلسطينية.