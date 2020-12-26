قائمة أطعمة صحية لمرضى "السكري والكوليسترول" في المناسبات والأعياد

يضطر الكثيرون من مرضى السكري والكوليسترول الى الامتناع عن اكل الكثير من الأطعمة والحلويات خلال المناسبات المختلفة للمحافظة على صحتهم.

لذلك قدمت خبيرة تغذية قائمة خاصة بهم تحتوي على عدد من المأكولات التي ينبغي أن يحرص مرضى السكري والكولسترول على تناولها، خلال المناسبات والأعياد.

وذكرت اختصاصية التغذية رشا مكي، القواعد الغذائية لهذه الفئة من المرضى من أجل الاستمتاع والحفاظ على المستويات الطبيعية للأمراض، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية.

قائمة الأطعمة التي قدمتها "مكي" تحتوي على الخبز العربي والإفرنجي الأبيض والأسمر، بالإضافة الى خبز المرقوق، والكعك، والتوست.

ايضا تدخل فيها البطاطا المسلوقة والمشوية أو المحضرة بكمية زيت قليلة.

كما ان البرغل، المكرونة، والقمح، والعدس، والحمص، والفول، والفاصوليا، والبازيلا يسمح لهم بتناولها ايضاً

مضيفة اليهم الحليب واللبن الخالي أو متوسط الدسم، والأجبان البيضاء بكافة أنواعها (الحلوم، العكاوي، دوبل كريم، جبنة بلدية، مجدولة).

الخضار الطازجة والمثلجة والمعلبة، من ضمن القائمة التي يجب على مرضى السكري والكوليسترول تناولها في المناسبات

فيما يخص الفواكه قالت بان عليهم تناول الفاكهة الطازجة النيئة أو المسلوقة، وينصح بعصير الفاكهة الطبيعي.

وتواصل "مكي" بانه يسمح لهم بتناول الزيوت النباتية مثل: زيت الزيتون، زيت الكانولا، زيت دوار الشمس، زيت الصويا، زيت الذرة، زيت السمسم، الطحينة، الأفوكا، و زبدة الفستق.

اخيراً، نصحت الخبيرة "مكي" بتناول السلطة يوميا ضمن وجبة الغذاء، مشددة على ضرورة الانتباه لكمية الزيوت والصلصات الغنية بالسكر.