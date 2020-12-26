هل المشروبات الغازية مُضرة بالصحة فعلاً؟!

حذرت الكثير من الدراسات والأبحاث الطبية من المشروبات الغازية ومخاطرها وأضرارها الصحيّة، لكن ما هي هذه الأضرار وكيف تؤثر هذه المشروبات على الصحة ؟

أثبتت دراسة أمريكية حديثة إنّ الأشخاص الذين يشربون كميات كبيرة من المشروبات الغازية والعصائر المحلاة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة في الكلى.

من المعروف أنّ هذه المشروبات تحتوي على كمية كبيرة من السكريات التي باتت تستخدم في العديد من المنتجات الغذائية وهي تسبب البدانة والكثير من الأمراض وعلى رأسها أمراض الكلى.

كما ان الدراسة ارتكزت على حوالى 3 آلاف شخص لم يعانوا من أي مشاكل في الكلى من قبل، وجاءت النتائج بعد مراقبتهم لحوالى 10 سنوات من استهلاكهم للمشروبات الغازية، بأن 6% من المشتركين قد أصيبوا بأمراض مزمنة في الكلى.

يشار الى أن الكثير من العوامل الأخرى يمكن أن تؤدّي إلى مشاكل في الكلى كالتدخين والسمنة وارتفاع ضغط الدم، غير أن الأبحاث قد بيّنت أن المشروبات الغازية هي السبب الرئيسي لأمراض الكلى، حيث تزيد خطر الإصابة بها بنسبة 61%، ما يعني أن الأشخاص الذين يفرطون باستهلاك هذه المشروبات أكثر عرضة للإصابة بدلاً من الأشخاص الذين لا يشربونها.

من ناحية أخرى، يمكن أن تؤدّي المشروبات الغازية إلى أمراض في القلب والأوعية الدموية، لذلك من الضروري أن تتجنّبيها وكل المشروبات المحلاة بالسكر لأنها تهدّد صحتك وتعرّضك لأمراض أنت بغنى عنها.