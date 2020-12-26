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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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سعر صرف الليرة التركية الاحد 27/12/2020

  • فلسطين اليوم - تركيا
  • 21:52 - 26 ديسمبر 2020
سعر الليرة التركية مقابل الدولار سعر الليرة التركية مقابل الدولار
تقارير
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سجل سعر صرف الليرة التركية اليوم الاحد 27/12/2020 استقراراً أمام الدولار واليورو والذهب والعملات الاخرى.

وجاء سعر صرف الليرة التركية كما يلي:

 

الدولار الأمريكي = 7,5893 ليرة للمبيع،

7,5834 ليرة للشراء .

 

اليورو = 9,2438 للمبيع،

9,2403 ليرة للشراء.

 

الليرة التركي مقابل الليرة السورية = كل ليرة تركي = 390 ليرة سوري للمبيع

ليرة تركي=384 ليرة سوري للشراء.

 

أسعار الذهب في تركيا :

سعر غرام الذهب عيار 24 هو 454,22

سعر غرام الذهب عيار 22 هو 419,21

سعر غرام الذهب عيار 21 هو 398.53

سعر غرام الذهب عيار 18 هو 343,92

سعر غرام الذهب عيار 14 هو 267,58

 

 

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