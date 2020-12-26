سعر صرف الليرة التركية الاحد 27/12/2020

سجل سعر صرف الليرة التركية اليوم الاحد 27/12/2020 استقراراً أمام الدولار واليورو والذهب والعملات الاخرى.
وجاء سعر صرف الليرة التركية كما يلي:
الدولار الأمريكي = 7,5893 ليرة للمبيع،
7,5834 ليرة للشراء .
اليورو = 9,2438 للمبيع،
9,2403 ليرة للشراء.
الليرة التركي مقابل الليرة السورية = كل ليرة تركي = 390 ليرة سوري للمبيع
ليرة تركي=384 ليرة سوري للشراء.
أسعار الذهب في تركيا :
سعر غرام الذهب عيار 24 هو 454,22
سعر غرام الذهب عيار 22 هو 419,21
سعر غرام الذهب عيار 21 هو 398.53
سعر غرام الذهب عيار 18 هو 343,92
سعر غرام الذهب عيار 14 هو 267,58