ثلاثية لأستون فيلا في مرمى كريستال بالاس

حقق أستون فيلا فوزاً مهماً على ضيفه كريستال بالاس بثلاثية نظيفة اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنكليزي الممتاز "البريميرليغ".

وتقدم أصحاب الأرض مبكراً عن طريق "بيرتراند تراوري" في الدقيقة 5، وقبل نهاية الشوط الأول تعرض مدافع أستون فيلا "تايرون مينغز" للطرد في الدقيقة ال45 .

وعلى الرغم من لعب "الفيلا" بنقص عددي، إلّا أن "كريستال" لم ينجح في إدراك التعادل، حيث عزز أستون فيلا تقدمه في الشوط الثاني عبر "كورتني هوس" في الدقيقة 66، وبعدها بـ10 دقائق سجل "أنور الغازي" الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

ورفع أستون فيلا بهذا الفوز رصيده من النقاط إلى 25 وله مباراتين مؤجلتين في المركز السادس، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 18 نقطة في المركز الـ13 مؤقتاً.