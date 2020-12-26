الياقوت الأصفر قد يصبح حجر 2021

قالت خبيرة الأحجار والمتخصصة في الاستثمار في الأحجار الكريمة ورئيسة شركة "Gem Project" السويسرية "أولغا بروفتشوك"، إن الياقوت الأصفر قد يكون أكثر الأحجار المطلوبة خلال عام 2021.

وأوضحت "بروفتشوك" أنه من بين المتنافسين على لقب حجر 2021 هو الياقوت الأصفر، مشيرة إلى أن لونه الجميل، وفي نفس الوقت سعره الذي يعد أرخص من نظيره الأزرق، قد يجعله الفائز بهذا اللقب.

وأشارت أن المستثمرين الصينيين أنفقوا عدة مليارات في السنوات الأخيرة، في تقنيات تنمية الألماس، ما قد يساهم في زيادة المعروض في السوق وانخفاض تدريجي في الأسعار.