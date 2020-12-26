هذا الأحد.. "حوار العام" مع القائد حسن نصرالله على شاشة الميادين

تُجري قناة الميادين "حوار العام" مع الأمين العام لحزب الله القائد حسن نصرالله، وذلك نهار الأحد القادم عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، بتوقيت القدس المحتلة وبيروت.

ويأتي "حوار العام" بالتزامن مع الذكرى الأولى لاغتيال قائد "قوة القدس" في حرس الثورة الإيراني الشهيد القائد قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد القائد أبو مهدي المهندس.

وسيستعرض القائد نصرالله خلال الحوار إلى جانب الحالة الداخلية اللبنانية، أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وسيتطرق أيضا إلى عدة مواضيع أخرى تبدأ من "التطبيع" مع إسرائيل" وليس إنتهاءا إلى نتائج الانتخابات الأميركية الأخيرة وتداعياتها، المتعلقة بالتواجد الأميركي في المنطقة، وما يرتبط بها في المواجهة المستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي.. كل هذه ومواضيع أخرى في حوار العام.