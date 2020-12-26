الاحتلال يقمع تظاهرات سلمية في الضفة

اندلعت مساء اليوم السبت، مواجهات بين قوات الاحتلال والعشرات من الشبان في محافظتي قلقيلية ورام الله، أطلق خلالها قوات الاحتلال الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت في منطقة المعبر الشمالي وحديقة الحيوان أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز على المواطنين ومنازلهم مما أدى لوقوع إصابات بالاختناق.

كما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على أحد الشبان قرب حديقة الحيوانات.

وفي كفر قدوم اندلعت مساء اليوم مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني قنابل الغاز فيما رد الشبان برشقهم بالحجارة.

وفي رام الله شهدت منطقة "الشرفة" مواجهات مع المواطنين الذين حاولوا منع المستوطنين من التواجد في البؤرة الاستيطانية التي أقاموها على أراضي قرية دير جرير.

وألقى الشبان الحجارة على الجنود، فيما تواجد الأهالي في المنطقة رغم محاولات الاحتلال قمعهم وطردهم.

وشهدت البلدة يوم أمس مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة العديد من المواطنين برصاص الاحتلال المطاطي، والقنابل الغازية.

ويأتي قمع قوات الاحتلال للفعاليات الاحتجاجية في ظل مواصلة المستوطنين بناء بؤرة استيطانية على تلة مرتفعة في دير جرير، وفي الوقت نفسه رعي المستوطنين أغنامهم في أراضي البلدة.

وتعاني قرية دير جرير من الاستيطان وتبعاته، حيث التهم ما يعادل نصف مساحة القرية والتي تبلغ مساحة دير جرير قرابة 33 ألف دونم، لم يتبق منها إلا 17 ألف دونم نتيجة مصادرة الاحتلال والمستوطنين لأراضيهم.

وازدادت أطماع المستوطنين في الآونة الأخيرة حيث سرقت 400 دونم من أراضي المنطقة الغربية التي تعتبر السلة الغذائية للقرية، وسط محاولة اليوم مصادرة أراض أخرى من منطقة كوكب الصباح".

ويحاول المستوطنون منذ مطلع العام الجاري السيطرة على آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية التابعة للقرى والبلدات الشرقية، بغرض إقامة بؤر استيطانية عليها، ويصادرون أراضي المواطنين بدعوى أن معهم "تفويضا".