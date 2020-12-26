المحافظ كميل يقرر إغلاق ثلاث بلدات بشكل كامل

قرر محافظ محافظة سلفيت، اللواء عبد الله كميل، مساء اليوم السبت، أن اغلاق بلدات كفر الديك ورافات وقيرة، اغلاقاً شامل لمدة ثلاثة ايام اعتباراً من صباح غدٍ الاحد الموافق: 27/12/2020 ومنع خلالها الحركه نهائياً بما في ذلك الموظفين وتغلق كافة المحال التجارية ويسمح فقط بفتح المخابز والصيدليات.

وأوضح أن الاغلاق يأتي بسبب حالة انتشار فيروس كورونا وازدياد اعداد المصابين ونتاج الاعداد الكبيرة للمخالطين، ومن اجل حصر وفحص المخالطين.

وقال، لإفساح المجال أمام المواطنين لتوفير احتياجاتهم الضرورية، تفتح المحال التموينية في البلدات المقرر اغلاقها يوم الاحد فقط من الساعة 10 صباحا وحتى 1 بعد الظهر ، ويمنع خلال هذه الفترة الدخول او الخروج من البلدات المذكورة نهائياً.

كما وتغلق المساجد في البلدات التالية: سلفيت ودير بلوط وفرخة وبروقين اضافة للبلدات التي شملها القرار سابقا حتى اشعار آخر، مع التأكيد على ضرورة التزام الجميع بإجراءات السلامة الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي تحت طائلة المسؤولية.