بريطانيا تسجل 34693 إصابة و210 وفيات جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة البريطانية اليوم السبت، إنها سجلت 34693 إصابة و210 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت الوزارة في إحصائية جديدة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 34693، ليصل إلى مستوى 2256005 حالات.

وكانت سجلت المملكة المتحدة يوم 22 ديسمبر 36804 إصابات بالمرض، وفي 23 ديسمبر 39237 حالة، وفي 24 ديسمبر 39036، وفي 25 ديسمبر 32725.

ويأتي ذلك بعد أن بلغت الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 22 ديسمبر 691 حالة، وفي 23 ديسمبر 744، وفي 24 ديسمبر 574، وفي 25 ديسمبر 570.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض الإغلاق العام الثاني في المملكة المتحدة، مع الاشارة إلى أن هذا المؤشر يسجل دائما تراجعا في يومي العطلة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ6 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.