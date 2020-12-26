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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الصحة تطلق حملة أخذ عينات دم من المواطنين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:48 - 26 ديسمبر 2020
توقف عمل مختبر فحص كورونا (18) توقف عمل مختبر فحص كورونا (18)
تقارير
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أطلقت وزارة الصحة بغزة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حملة وطنية لمدة خمسة أيام، تبدأ من يوم غدٍ، لتنفيذ دراسة مسحية بأخذ عينات دم من المواطنين بشكل عشوائي في جميع محافظات قطاع غزة، وذلك في إطار جهود وزاره الصحة في مكافحة جائحة كوفيد 19.

وأوضح د. مجدي ضهير نائب مدير عام الرعاية الاولية، أن الفرق المدربة التابعة للوزارة ستقوم بتنفيذ جولات ميدانيه على منازل المواطنين لجمع عينات دم منهم.

ولفت إلى أن الدراسة تهدف إلى معرفه معدلات انتشار فيروس كوفيد 19 بين المواطنين في قطاع غزة، داعياً المواطنين إلى الاستجابة والتعاون مع فرق وزارة الصحة لتسهيل عمليه جمع العينات وإجراء الدراسة المطلوبة.

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