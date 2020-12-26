هل فرقعة الاصابع تؤدي الى الإصابة بالتهاب المفاصل؟

يمارس الكثير من الأشخاص عادة فرقعة الأصابع عندما يتوترون او يقلقون غالباُ، مبررين بان هذا السلوك يشعرهم بالراحة غالبا. لكن هل هذه العادة صحية، وما هي اضرارها ان كان لها اضرار؟

ما هي فرقعة الاصابع ؟

فرقعة الأصابع تحدث بسبب تكون فقاعة غازية في السائل الزلالي الموجود في مفاصل عقل الأصابع، وهذا السائل يغطي المفاصل ويحتوي على العناصر الغذائية التي تحتاجها العظام.

ويرجع سبب قيام البعض بالفرقعة الى انهم يحبون سماع الصوت الصادر عن فرقعة الاصابع، بينما هناك من يمارسها عند شعوره بـ التوتر والقلق، ولا يهدأ إلا إذا فرقع أصابعه.

هل تسبب فرقعة الاصابع التهاب المفاصل؟

بعض المنشورات التي نشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها قالت بان أن طقطقة الاصابع تؤدي إلى الإصابة بـ التهاب المفاصل، إلا أن الدراسات لم تجد دليل على الصلة بين فرقعة الأصابع ومرض التهاب المفاصل.

وأضاف الخبراء لن الأشخاص المصابون بمرض التهاب المفاصل لا يمكنهم ممارسة هذه العادة، فالمصاب بالتهاب المفاصل تكون مفاصلة ضعيفة، مما يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة في الأربطة الخاصة باليد أو يسبب ضررا للمفصل .

هل هناك آثار جانبية لفرقعة الأصابع؟

صحيح إن فرقعة الأصابع لا تسبب التهاب المفاصل إلا أنها قد تؤدي لبعض الأضرار منها:

إصابة الأوتار المحيطة بالمفصل، وقد تؤدي لخلع الأوتار.

تورم المفصل وضعف قوة قبضة اليد، لذا من الأفضل أن تمارس تمارين تقوية قبضة اليد بدلا من طقطقة الأصابع لتتخلص من التوتر وتقوي أصابع يدك في نفس الوقت.

قد تسبب التواء المفاصل .

يشير الباحثون الى انه يمكن للأشخاص فرقعة الرقبة و الكتفين وليس فرقعة الأصابع فقط، وقد يصدر صوت الفرقعة من المفاصل تلقائيا عند قيامك بحركة ما، وليس من الضروري أن تقوم بها متعمدا، وهذه أصوات نعتاد عليها ولا تسبب القلق إلا إذا كان صوتا شديدا أدى إلى ألم وتورم في المفصل، عندها لابد من أن تستشير الطبيب.

كيفية التخلص من عادة فرقعة الأصابع

تسبب طقطقة الأصابع أو فرقعتها العديد من الأضرار لذا لو كنت تقوم بهذه العادة عندما تكون متوترا، حاول أن تخفف من القلق والتوتر، وتخلص من تلك العادة تدريجيا، ولا تستعجل النتيجة فكل العادات تأخذ وقتا لتغييرها حتى تعتاد على شيء آخر أكثر إيجابية.

يمكنك أن تستبدلها بعادة أخرى، فالبعض يحتفظ بكرة مطاطية صغيرة يضغط عليها عندما يتوتر، ويمكنك أن تبقي يديك مشغولتين مثل أن تمسك قلما، كما يمكن أن تمارس تمارين التأمل كـ اليوجا لأنها تجعلك أكثر استرخاءا وتقضي على القلق والتوتر.