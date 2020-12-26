فصائل المقاومة تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد الاخير

أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية التصعيد "الاسرائيلي"، و القصف الذي طال عدة مناطق في قطاع غزة امس الجمعة.

و اعتبرت الفصائل في بيان لها تلقت "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" نسخة منه أن العدوان الصهيوني الغاشم على مركز لذوي الاحتياجات الخاصة ومستشفى للأطفال ومسجد ومنشآت رياضية وصناعية ومنازل للمواطنين الآمنين في بيوتهم جريمة صهيونية متجددة بحق شعبنا الصابر في غزة.

و قال بيان الفصائل: "إن هذا العدوان يعكس حالة الإجرام والعنجهية والبطش التي يعانيها شعبنا من الحقد الصهيوني الذي لا يفرق بين الأطفال والشيوخ والرجال والنساء، ولا يفرق بين مستشفى ومسجد ومؤسسة مدنية أو رياضية".

و حملت فصائل المقاومة الاحتلال المسؤولية عن هذا الاستهداف الآثم والعدوان الحاقد، داعية الاحتلال لتحمل تبعات ذلك.

و طالبت الفصائل السلطة الفلسطينية بالقيام بمسؤولياتها وتفعيل قضايا الاجرام الصهيوني في المحاكم الدولية، كما دعت المؤسسات الدولية لمحاكمة قادة العدو لجرائمهم المتلاحقة المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني الصامد.

كما أكد بيان الفصائل على أن رهان العدو الصهيوني على دول التطبيع والادارة الامريكية لمحاولة فرض واقع على مقاومتنا وشعبنا هو رهان خاسر، مؤكداً بأن المقاومة ستبقى هي الدرع الحامي لشعبنا وثوابتنا حتى انتزاع حقوقنا واستعادة أرضنا المقدسة.