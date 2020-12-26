مسؤول بوزارة الصحة بغزة يكشف عدد الاصابات بكورونا في صفوف الكوادر الطبية

يضرب كورونا، فيتصدى له اصحاب الأيادي البيضاء من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان وممرضين وقابلين وفنيي مختبرات وتحاليل طبية وعلوم طبية مساندة ومساعدين وإداريين وموظفو سجلات طبية وغيرهم؛ هؤلاء العاملون في القطاع الطبي يشكلون الجيش الرديف لأبناء شعبنا في مواجهة وباء أكل الاخضر و اليابس على مستوى بلاد العالم.

و يقف الكادر الطبي من اطباء و ممرضين في خط الدفاع الأول عن الوطن والمواطن؛ فهم يضحّون بأرواحهم في سبيل معالجة المرضى، لسلامتهم وصحتهم أولاً ومن ثم لدرء إنتشار المرض والوباء عن شعبنا؛ لانهم يستشعرون الخطر الذي يحف به، على الرغم من الخطر الذي يتعرضون له.

و قد تعرض المئات من مختلف التخصصات الطبية للاصابة بفيروس كورونا، خلال قيامهم بواجبهم الانساني الوطني، فمنهم من تعافي و منهم لا يزال في حالة الخطر، و منهم من قضى نحبه، كان آخرهم الدكتور مجدي عياد، ابرز جراحي القلب و الاوعية الدموية في قطاع غزة، الذي توفي اثر اصابته بالفيروس و تدهور حالته الصحية بعد أن قضى نحو شهر في العناية الفائقة.

مراسلة وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تحدثت الى مدير عام الشؤون الادارية في وزارة الصحة بغزة، محمود حماد، الذي بدوره أكد أن الكوادر الطبية هي خط الدفاع الاول في مواجهة هذا الوباء، حيث أنه لا يخلو يوم من وقوع اصابات بالفيروس في صفوف الكادر الطبي من مختلف التخصصات.

و حول سبب وقوع الاصابات في صفوف الكوادر الطبية، اوضح حماد أن الاحتكاك المباشر بالمرضى و المصابين، هو احد أهم اسباب اصابتهم، حيث ان وزارة الصحة لم تغلق أي خدمة امام المواطنين، مشيرا الى ان الكوادر الصحية هي التي تقدم تلك الخدمات، مما يؤدي الى اصابتهم، نتيجة الاختلاط و الاحتكاك في تقديم الرعاية الطبية للمواطنين، رغم اخذهم باجراءات الوقاية و السلامة.

و حول عدد الاصابات بفيروس كورونا في صفوف الكوادر الطبية منذ تفشي الوباء، أوضح حماد أن العدد الاكبر من المصابين هو في طواقم التمريض، ثم الاطباء، يليه المهن الصحية.

و أكد أن 450 من المصابين من الطواقم الطبية تعافوا من المرض، و عادوا على راس عملهم، فيما لا يزال 400 آخرين يتلقون العلاج في المراكز الصحية المخصصة لمرضى كورونا.

و يواجه قطاع غزة المُنهك صحيا واقتصاديا، جرّاء الحصار الإسرائيلي المفروض منذ نحو 14 عاما، مصيرا كارثيا، في حال استمر منحنى الإصابات بفيروس كورونا بالارتفاع.

وسجّلت وزارة الصحة بغزة منذ مارس، آذار الماضي، وحتى صباح اليوم السبت، 37583 إصابة بالفيروس، بينهم 323 حالة وفاة.

وبينت الوزارة ان اجمالي تراكمي للمصابين 37583 اصابة و|جمالي الحالات النشطة 10577 حالة، واجمالي المتعافين 26683 حالة .

ومنذ بداية موسم الشتاء، تدرّج تسجيل الإصابات يوميا من عشرات إلى مئات، وهو ما يُعتبر، وفق منظمات صحية، مؤشر يُنذر بخطر الوقوع بكارثة حقيقية.