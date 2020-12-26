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المواصلات تؤكد على قرار توحيد زي السائقين واشهار رقم وحدة الشكاوى

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:54 - 26 ديسمبر 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
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 نفى الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال صحة ما يتم تداوله من أنباء حول تجميد قرار توحيد زي السائقين واشهار رقم وحدة الشكاوى (150).

وأوضح رحال في اتصال هاتفي مع "وفا"، أن القرار اتخذ باتفاق مع نقابة السائقين وسيشمل كافة المحافظات، مبينا أن القرار جاء بعد ورود شكاوى كثيرة من المواطنين، مؤكدا أن الأمر غير مكلف، والمطلوب هو تنظيم العمل وتقديم الخدمة التي تليق بأبناء شعبنا.

وكان وزير النقل والمواصلات عاصم سالم قد أعلن أن القرار سيتم تطبيقه ابتداءً من الأول من الشهر المقبل، معربا عن أمله في تجاوز المعيقات المتوقعة مع الشروع في تطبيقه.

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