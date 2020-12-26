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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الشرطة: فرار موقوف من مستشفى بيت جالا الحكومي في بيت لحم

  • فلسطين اليوم - بيتل حم
  • 15:30 - 26 ديسمبر 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
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 تمكن موقوف، مساء اليوم السبت، من الفرار من مستشفى بيت جالا الحكومي.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن موقوفا يحاكم بتهمة القتل، فر من مستشفى بيت جالا الحكومي أثناء تلقيه للعلاج .وأضافت أن الشرطة والأجهزة الأمنية تقوم بالبحث عنه.

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