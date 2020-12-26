الشرطة: فرار موقوف من مستشفى بيت جالا الحكومي في بيت لحم

تمكن موقوف، مساء اليوم السبت، من الفرار من مستشفى بيت جالا الحكومي.
وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن موقوفا يحاكم بتهمة القتل، فر من مستشفى بيت جالا الحكومي أثناء تلقيه للعلاج .وأضافت أن الشرطة والأجهزة الأمنية تقوم بالبحث عنه.
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