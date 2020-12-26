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"إسرائيل": الاغلاق الصحي سيستمر 3 إلى 4 أسابيع حسب المنحى الوبائي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:26 - 26 ديسمبر 2020
كورونا كورونا
تقارير
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قالت وزارة الصحة الإسرائيلية "إن الاغلاق الصحي الذي سيبدأ غدا سيستمر ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وذلك حسب المنحى الوبائي.

وذكر مدير عام الصحة الإسرائيلية البروفيسور حيزي ليفي، "ان الوزارة تسعى قريبا الى تطعيم مائة وخمسين الف شخص يوميا ضد كورونا".

وحث ليفي الإسرائيليين على تلقي اللقاح دون خشية، ورجح ان يقضي التطعيم على السلالة الجديدة من الفيروس على الرغم من انها معدية أكثر.

ومن بين القيود المفروضة خلاله عدم جواز الخروج من المنزل لأكثر من الف متر، ما عدا أماكن العمل والمؤسسات التعليمية او لمقاصد أخرى مسموح بها.

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