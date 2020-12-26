برهوم: الدمار الناجم عن التصعيد الاسرائيلي يهدف لتضييق الخناق على غزة

أكد فوزي برهوم، المتحدث باسم حماس حجم الدمار الكبير الناجم عن التصعيد الإسرائيلي على غزة، يؤكد التخطيط المسبق لهذا التصعيد؛ من أجل تدمير البنية التحتية، ومحاربة الناس في أرزاقها، وتضييق الخناق عليهم

و أوضح برهوم أن طائرات الاحتلال استهدفت مصنعاً و منجرة ومكان تدوير للبلاستيك، ومسجدًا، ومستشفى، ومدرسة، وملعبًا، وبيوت الآمنين المحيطة بالمكان، معتبراً ان الاسرائيلي ياتي في ظل الحصار الخانق المفروض على غزة، وتفشي جائحة كورونا، يهدف الى تضييق الخناق على سكان القطاع.

ويشار الى ان طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قصفت الليلة الماضية بشكل عدواني عدد من المواقع مما ادي إصابة مواطنين وتضرر عدد كبير من منازل المواطنين بالإضافة الى تضرر مستشفى الدرة ومركز تأهيل للمعاقين شرق حي التفاح بمدينة غزة.