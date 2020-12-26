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أبو وردة: 312 حالة خطيرة بكورونا في غزة والوضع الوبائي لا يزال خطيرا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:25 - 26 ديسمبر 2020
كورونا كورونا
تقارير
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قال مستشار وزيرة الصحة في غزة د. فتحي ابو وردة ان الوضع الوبائي في غزة ما زال على حالة من حيث الخطورة، مشيرا الى ان نسبة الاصابة بفيروس كورونا تجاوزت الـ35%، وعدد الحالات الخطيرة بلغ 312 حالة .

وقال أبو وردة، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، إن نسبة اشغال الأسّرة لمرضى كورونا بلغت 81%، مجددا التأكيد على ضرورة استمرار المواطنين بقوانين السلامة، محذرا من ازدياد حدة الاصابات والاعراض خلال الاسابيع القادمة تزامنا مع الاجواء الباردة.

من ناحية أخرى، أشار الى وصول اللقاح الخاص بالانفلونزا الموسمية للقطاع اول امس، داعيا كبار السن والمرضى بأمراض مزمنة التوجه الى مراكز الرعاية الأولية لتلقيه .

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