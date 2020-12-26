ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

وزارة العدل الفلسطينية تستنكر قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:24 - 26 ديسمبر 2020
133029091_975199253008051_5171211523512273307_n 133029091_975199253008051_5171211523512273307_n
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

استنكرت وزارة العدل الفلسطينية بغزة، اليوم السبت, القصف الإرهابي الذي شنته طائرات الاحتلال الاسرائيلي الليلة الماضية على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وعبرت الوزراة خلال بيان لها وصل "فلسطين اليوم"نسخه عنه، عن استنكارها الشديد للقصف الذي أدى إلى إحداث أضرار كبيرة في مستشفى للأطفال، ومركز تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة ومسجد، بالإضافة إلى تضرر البنى التحتية، كما أثار حالة من الرعب بين الأطفال والنساء.

وطالبت وزارة العدل كافة المؤسسات الدولية بفضح هذه الجرائم المستمرة، واتخاذ الخطوات المؤثرة التي من شأنها كبح جماح هذا الاحتلال المجرم ومحاسبته على كل جرائمه.

الأكثر مشاهدة

متعلقات