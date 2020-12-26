عطا الله حنا: حرق شجرتي الميلاد عمل مشبوه ويثير الفتنة والتشرذم

وصف المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم السبت أن اقدام مجهولين على حرق شجرتي الميلاد عند كنيسة الروم الارثوذكس وعند كنيسة الروم الكاثوليك في سخنين، عملا خطيرا استفزازيا ومشبوها هدفه المس بالسلم الاهلي وبالعلاقات الطيبة التي ربطت ابناء سخنين جميعا مع بعضهم البعض.

وقال حنا: "إن مدينة سخنين بلد العيش المشترك والتآخي الديني الاسلامي المسيحي لم تعرف اطلاقا مثل هذه المظاهر المسيئة على الاطلاق ولذلك في الوقت الذي فيه نشجب ونستنكر هذا العمل الجبان المشبوه فإننا نؤكد بأن من اقدم على هذا الفعل انما هدفه هو ضرب الوحدة الوطنية والتآخي الديني في مدينة سخنين واثارة الفتن والنعرات والتشرذم في مجتمعنا".

وأكد أن سجنين بمسيحييها ومسلميها ستبقى عصية أمام هذه المؤامرات وهذه المشاريع المشبوهة.

وأضاف: "إن من اقدم على هذا الفعل انما تخلى عن انسانيته واخلاقه وفقد بصره وبصيرته واعمت الكراهية قلبه وفكره وهذه ظاهرة يجب أن تواجه بمزيد من الوعي والحكمة والمسؤولية من كافة المرجعيات الروحية والوطنية والسياسية في مجتمعنا الفلسطيني".

وتابع قوله: "لقد احرقوا اشجار الميلاد لكنهم لن يتمكنوا من حرق سخنين بالفتن فسخنين بلد رائع بمثقفيه وشخصياته وعلمائه ورجال الدين الذين هم فيه وسيقفون سدا منيعا امام اي مؤامرات مشبوهة هدفها النيل من وحدتنا الوطنية وتآخينا الديني".

ورجح حنا أن طابورًا خامسًا كان وراء حرق الشجرتين، قائلًا: "لا نستبعد أن يكون هنالك مرتزقة وعملاء مأجورون يقفون وراء هذا العمل الشنيع فكل الاحتمالات واردة لكن تبقى سخنين قوية بوحدة ابنائها وتلاحمهم ورفضهم لكافة مظاهر التطرف والتخلف والعنصرية".