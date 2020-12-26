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"جمعية رجال الاعمال": تضرر منشآت اقتصادية بغزة جراء قصف "إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:53 - 26 ديسمبر 2020
تضرر منشآت اقتصادية بغزة جراء قصف "إسرائيل تضرر منشآت اقتصادية بغزة جراء قصف "إسرائيل
تقارير
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استنكرت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، استهداف الاحتلال الاسرائيلي لأهداف بالقرب من المرافق المدنية والمنشآت الاقتصادية.

وقالت  الجمعية في تصريح صحفي " تعرضت  شركة مجموعة اليازجي للمشروبات الخفيفة  الليلة لأضرار جسيمة  في المخازن والمكاتب جراء القصف الاسرائيلي ، وهو الأمر الغير مقبول  و مداناً ".

وأضافت الجمعية أن تعمد الاحتلال لإلحاق خسائر بالمصانع والشركات،  يأتي ضمن سياق تشديد الحصار ،وتدمير ما تبقى من اقتصاد غزة، عبر الحاق خسائر إضافية بالقطاع الخاص.

ودعت الجمعية لوقف سياسة التدمير الممنهج للاقتصاد الفلسطيني، ورفع الحصار عن غزة، وتحييد المنشآت المدنية والاقتصادية عن السياسية.

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