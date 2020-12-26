الأوقاف تستنكر استهداف الاحتلال لمسجد الودود في حي التفاح

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بشدة القصف الإسرائيلي لمناطق عدة في قطاع غزة والذي أدى إلى استهداف مسجد الودود في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأوضحت الأوقاف في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن القصف الإسرائيلي واستهداف مسجد الودود أدى إلى وقوع أضرار كبيرة لحقت بالمسجد.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختلفة باتخاذ مواقف جريئة إزاء الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، خاصة ما يتعلق بالاعتداء على المقدسات والمساجد ودور العبادة.

وأكدت على ضرورة محاسبة قادة العدو الإسرائيلي على هذه الجرائم.















