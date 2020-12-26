"اسرائيل" تخشى ذكرى "سليماني".. ما علاقة تحريك غواصتها من قناة السويس

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي هيداي زيلبرمان اليوم السبت، أن جيش الاحتلال يراقب عن كثب تحركات الجمهورية الإيرانية الإسلامية في المنطقة خشية من هجوم قد تتعرض له "اسرائيل" وفقًا لادعاءاته.

ويرجح جيش الاحتلال وفقًا للناطق باسمه، أن تهاجم "إيران"، "إسرائيل" من العراق أو من اليمن، كما هاجمت وفقًا لمزاعمه منشآت ارامكو السعودية في نهاية عام 2019.

ويتوقع المتحدث باسم الاحتلال أن تستغل "إيران" الذكرى الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني برد عسكري ضد "إسرائيل" أو الولايات المتحدة الأمريكية.

يُشار إلى أن الجمهورية الاسلامية تعرضت للكثير من الضربات القاسية خلال العام 2020 والتي بدأت بـ باغتيال سليماني واستهداف بعض المواقع الحساسة في سوريا إلى وقوع انفجارات غامضة في منشآت برنامجها النووي وانتهاء باغتيال فخرى زادة كبير علمائها النوويين.

وفيما يتعلق بتحرك غواصة "إسرائيلية" عبر قناة السويس قال زيلبرمان:" لا أنفي ولا أؤكد تحرك الغواصة الإسرائيلية لكن استطيع ان أقول أن الغواصات الإسرائيلية تبحر وبهدوء إلى اماكن مختلفة بعيدة وقريبة.