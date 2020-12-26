القائد نبيل أبو جبر (الشريحي).. مطارداً.. وشهيداً على درب التحرير بقلم أ. ياسر مزهر

عظماء هم الشهداء.. وعظيمة هي دروبهم ومسيرتهم.. تختلف قصصهم من شخص إلى شخص ومن شهيد إلى شهيد، ولكنها بمجملها تستحق التوثيق، ويستحقون منا أن نخلد ذكراهم، وأن تعرف الأجيال القادمة ما قدموه من أجل تحرير الوطن، ومن أجل أن تحيى الأجيال من بعدهم بكرامة.

لأجل ذلك فإن مقالنا اليوم ليس عن أي شهيد مع عظمتهم وتقديرنا لهم جميعاً، ولكن المطارد والذي عشق الشهادة من نعومة أظفاره، وكان في كل أحاديثه يعبر عن سعيه إليها ليعانق ويلتقي بمن سبقوه من أصدقائه، إنه الأخ والصديق القائد المجاهد نبيل أبو جبر (الشريحي).

كيف ساكتب عنك وانت صاحب العمليات النوعيه في وقت الصمت الرهيب حملت سلاحك ومشيت فيه بين شوارع الوطن الحزين واجهت الظلم من ذي القربى ورفضت ان تستخدم سلاحك نحوهم .

فأي كلمات تلك التي يمكن ان توازي رجاحة عقلك وصوابة ايمانك واي بلاغة تلك التي يمكن ان نوفي فيها حقك .

فسلمت يداك التي لم تطلق النار الا على الاعداء .

منك تعلمنا حب الوطن وحب الجهاد في سبيل الله

منك تعلمنا الاصرار والتضحيه والوفاء لهذا الوطن المسلوب.

فما اجملك يا ابا بكر وانت تسافر نحو المجد والكرامه والشهاده في ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر .

ما اجملك وانت تحتضن قلبا مملوءا بالعطاء والعشق المتعطش للشهاده على الرغم من المساومات والعروض التي عرضت عليك من ذي القربى ولكنك قلت ( رب السجن أحب الي مما يدعونني اليه)

الميلاد والنشأة:

ولد شهيدنا القائد البطل نبيل ابوجبر بتاريخ 18/1/1975 في مخيم النصيرات تزوج الشهيد برفيقة دربه ورزقهم الله بكر ومحمد تميز شهيدنا بالتدين والاخلاق والتواضع بشده لله حيث انه كان يصر في كل ليلة خميس من كل اسبوع بان يقوم بتنظيف حمامات المسجد اكركم الله عندما كان اميرا لمسجد الشهيد سيد قطب الذي تربى وترعرع فيه .اضافة انه كان في ذلك الوقت

مسؤولا للجهاز العسكري في المحافظه الوسطى.

تميز ايضا بالصمت وقلة الكلام والخجل والادب

وقد تميز بفلسفه امنيه كبيره ساعدته في طول فترة المطارده للعدو الصهيوني والسلطه الوطنيه في آن واحد.

تميز شهيدنا بالجراءه والشجاعه ورحابة الصدر والنفس الطيبه.

شهيدنا القائد امضى خمس سنوات في سجون السلطه بعد ان كان مطاردا من العدو الصهيوني

بسبب تنفيذه عمليات نوعيه وكان على راسها عملية كفار داروم التي نفذها الشهيد خالد الخطيب التي اسفرت عن مقتل 8جنود واصابة 35 اخرين.

مشواره الجهادي:

في عام 1991 تم اختياره ليكون احد اعضاء الجهاز العسكري للجهاد الاسلامي ( كتائب سيف الاسلام)

وشارك في عدة عمليات بطوليه مما جعله هدفا للعدو الصهيوني. حيث قامت قوات كبيره من العدو الصهيوني مداهمة منزله لتبدأ رحلة المطارده والتي استمرت 12 عام

في عام 1992 تم تأسيس قسم الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي على يد القائد محمود الخواجه واخوانه حيث كان الاخ ابو بكر من ضمن المشاركين في ذلك فتم تكليفه لقيادة المنطقة الوسطى بالقيام بالعديد من العمليات الجهاديه

في عام 1995تم اعتقاله من قبل جهاز المخابرات للسلطه الوطنيه واستمر اعتقاله حتى بداية انتفاضة الاقصى وتم الافراج عنه ليساهم في تأسيس سرايا القدس في غزه مع الشهداء محمود الزطمه ومقلد احميد وتم تكليفه من جديد بقيادة سرايا القدس بالمنطقه الوسطى وقام بعدة عمليات نوعيه.

موعد الشهاده:

بعد تنفيذ عملية كوسوفيم الجريئه التي اسفرت عن مقتل 3جنود .

بعد هذه العمليه البطوليه بايام قليله وذلك بتاريخ 25/12/2003 كان شهيدنا مع رفيق دربه الشهيد مقلد احميد على موعد مع الشهاده.

اخي وحبيبي وصديقي عشقناك سيدي يوم ان كنت

مطاردا و اسيرا وشهيدا وسنلتقي بك يوم ان تبعث حيا باذن الله.....

ان دمائك ازهرت فينا وخرجت مئات الشهداء بل آلاف الشهداء وعلى راسهم محمد ابو مرشد وعرفات ابو مرشد وحسن ابوحسنين وابو رجب السعافين واقول لك لن تتوقف مسيرة الشهداء مادامت فلسطين والاقصى محتلان .