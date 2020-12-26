العمليات الفردية.. وسائل تربك حسابات الاحتلال

تعتبر العمليات الفدائية الفردية، من أهم العمليات الفدائية التي تربك أجهزة مخابرات الاحتلال، وتفاجئه بوقوعها دون أن تصله أي معلومات مسبقة عنها، والتي تؤكد استمرار جذوة المقاومة لدى الشباب الفلسطيني، رغم كل المحاولات لإخماد روح المقاومة، سواء بالتنسيق الأمني أو التطبيع مع الاحتلال.

وقد شكلت عمليتا باب حطة الفدائية في مدينة القدس، وقتل المستوطنة في أحراش ريحان قرب جنين الأسبوع الماضي، صدمة كبيرة لمخابرات الاحتلال، وذكرتهم بالواقع المرير الذي يعيشه المستوطنين بين الفلسطينيين، رغم كل الحشود العسكرية والتنسيق الأمني.

وتتزامن هاتان العمليتان مع معطيات كشفت عنها المنظومة الأمنية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، زعمت فيها إحباط 30 هجومًا فلسطينياً مسلحاً، في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية في العام الجاري، معظمها إطلاق نار، ومبادرات لخطف مستوطنين وجنود من أجل إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ما يشير إلى زيادة الدوافع الفلسطينية لتنفيذ هذه العمليات.

وقال الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي عدنان أبو عامر لـ "قدس برس": "إن من شأن الواقع الأمني في الضفة الغربية، أن يضع جنود الاحتلال الإسرائيلي أمام مقاتلي حروب العصابات، وبالتالي قد يتسبب بسقوط العديد من الخسائر الإسرائيلية، ومن شأن هذا الوضع أن يضع حداً للوهم الفلسطيني بأنه من الممكن، من خلال المفاوضات تحقيق المزيد من الأهداف، بديلا عن المقاومة المسلحة".

وأضاف: "رغم ما يشكله الوجود العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية من أهمية كبيرة، لكنه بنظر قطاعات واسعة من الإسرائيليين ليس كافياً، ولذلك فهي تطالب الكنيست الذي تم الإعلان عن حله بأن يبعث برسالة للساسة الإسرائيليين بتطبيق السيادة المزعومة على كاملة أرجاء الضفة الغربية، بسبب الأثمان الإسرائيلية الباهظة التي تسببت بها الهجمات الفلسطينية المسلحة، وزادت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عن 1200 مستوطنا وجنديا".

وأشار "أبو عامر" إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل ليل نهار؛ لمنع المقاومة الفلسطينية من تنفيذ المزيد من هجماتها، ومنع إلحاق الأذى بالمستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية، بزعم أنه بدون سيطرة عملياتية واستخباراتية فعالة من الجيش والأمن العام "الشاباك"، ستصبح حياة المستوطنين كابوسًا، وكما يعيش مستوطنو غلاف غزة جحيما لا يطاق، فسيصبح هذا من نصيب الإسرائيليين بمناطق السهول والقدس وبئر السبع، رغم كل ذلك، فإنه بنظر هؤلاء لا يعتبر الوجود الأمني والعسكري الإسرائيلي مؤدياً للغرض.

ورأى المختص في الشأن الإسرائيلي: "أن الإسرائيليين يستحضرون جملة مبررات لتسويق مطلبهم هذا بزعم أن هذه الهجمات الفلسطينية المسلحة، زادت حدتها عقب عام 2000، خاصة بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، الذي شكل شبه "هروب"، ويؤكدون أن الفلسطينيين استلهموا المشاهد الأمنية التي شهدتها الجبهة الشمالية، خلال عمليات المقاومة اللبنانية ضد الجيش الإسرائيلي".

وبيّن: "أن المحافل الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تدعي أن العنصر الذي لا يقل أهمية عن الوجود العسكري في الضفة الغربية يتمثل بالتكثيف الاستيطاني، وهي مسألة لها قيمة أمنية من الدرجة الأولى، وما دام الإسرائيليون على أعتاب انتخابات جديدة للكنيست، هي الرابعة خلال عامين، فيجب توخي الحذر لتطبيق السيادة المزعومة على الضفة الغربية دون تأخير، ما سيجد طريقه في الدعاية الانتخابية الوشيكة".

من جهته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمد شاهين، أن الفكرة الأساسية من العمليات الفردية تقوم على أن المبدأ، هو استمرار المقاومة وجعلها تراكمية ثورية.

وشدد على أن تأثير العمليات الفردية على المنظومة الأمنية لا يمكن تجاهله، و أنها ولدت رعباً لدى المستوطنين وجيش الاحتلال.

وقال شاهين لـ "قدس برس": "الخيار الأفضل للفصائل الفلسطينية هو رعاية انتفاضة جديدة في وجه الاحتلال وتنميتها ودعمها سياسيا وعسكريا، وتطوير تكتيكاتها الميدانية؛ لتصبح عمليات مقاومة أكثر تنظيما وتأثيرا".

وأضاف: " العمليات الفردية تبقى جذوة الثورة ضد إجرام دولة الاحتلال وعدوانها على الأرض والإنسان والهوية الفلسطينية؛ فهؤلاء الأبطال ليسوا أفرادًا مجردين، بل غالبيتهم لهم ارتباطات وطنية وإسلامية، وتجذرت في قلوبهم التضحية والفداء".

واعتبر شاهين أن هذه العمليات تبعث برسائل سطرت بالرصاص والدماء، لتؤكد أن الشعب الفلسطيني لا يزال يتمسك بحقه المشروع في مقاومة الاحتلال ويؤكد رفضه لكل مشاريع التطبيع مع دولة الاحتلال والذي شجع على مزيد من العدوان.

وشدد على أن "شعبنا الفلسطيني لن يسمح أن تمر مؤامرة استهداف الأقصى والسيطرة عليه من قبل عصابات المستوطنين، من خلال العمليات الفردية التي يصعب التنبؤ بها، وينبغي العمل على تعاظمها ودعمها، والدعوة لتصعيد العمليات من خلال تحديد طبيعة العدو الذي نجابهه ومما يتكون، ومن خلال معرفة العدو نستطيع ضربه ضربات موجعة في أي موقع من مواقعه من الناحية الجغرافية و يمتد إلى كل المناطق الواقعة تحت الاحتلال".

وذهب إلى "أن التطبيع العربي بمساندته لدولة الاحتلال وحمايتها لها والمحافظة على وجودها، يفرض على المقاومة على أن تحافظ وسائل غير تقليدية في الصراع ضد الاحتلال، وتهديد مصالحه أمنه من خلال تحرك عاجل للمقاومة، يهدف لتصاعد العمليات الفردية في المناطق المحتلة، تحمل أشكالا متعددة ومتنوعة تهدد مصير وجود الاحتلال".

ووصف شاهين، التنسيق الأمني بين أجهزة أمن سلطة رام الله وجيش الاحتلال، بأنه "خنجرا في ظهر الشعب الفلسطيني ومقاومته".

ويرى الكاتب والمحلل السياسي سمير حمتو، أن تنفيذ العمليات الفردية يحتاج لتوفر الكثير من المقومات لنجاحها، في ظل التنسيق الأمني مع الاحتلال والاختراق لمنظومة الاتصالات الفلسطينية.

وقال حمتو: "ينبغي على الفصائل الفلسطينية عدم حرق كل عناصرها الذين تجندهم، حتى لا يكونوا في دائرة الرصد والاستهداف من قبل مخابرات الاحتلال، مما يمكنهم من تنفيذ هكذا عمليات بنجاح".

وأضاف: "هذه العمليات تخرج الفصائل من الإحراج في عملية التبني، وتجنبها التعرض لضربات كبيرة، ربما تطال قادة فاعلين بها".

ودعا حمتو إلى تشجيع هذه العمليات وحث الشباب الفلسطيني القادرة على تنفيذها عدم الانتظار، حتى تصبح ثقافة لدى الشباب الفلسطيني.