انتهاء أزمة محمد رمضان بلا عقوبة!

قبل أسابيع وأثناء أزمة الممثل المصري محمد رمضان عقب ظهوره برفقة مطرب إسرائيلي في إحدى الحفلات بدبي، أصدرت نقابة المهن التمثيلية قرارا بوقفه عن التمثيل، ومن ثم تأجيل تصوير مسلسله التلفزيوني الذي يفترض أن يعرض في رمضان المقبل.

ورغم ما تردد عن ترشيح ممثل آخر للعمل بالمسلسل، فقد انفردت الجزيرة نت حينها بالتأكيد على أن مسلسل محمد رمضان الجديد "موسى" لن يقوم ببطولته فنان آخر كما تردد، وبالفعل بدأ تصوير المسلسل، لكن الأمر أثار حالة من التساؤلات حول عودة محمد رمضان من جديد وموقف النقابة من الأزمة.

وقد جرى التحقيق الذي قامت به نقابة المهن التمثيلية بحضور النقيب أشرف زكي، وقدم خلاله محمد رمضان ما اعتبره أدلة إثبات براءته من تهمة الحصول على هدايا عينية مقابل الاحتفال مع الجالية اليهودية في الإمارات.

عرض رمضان الأوراق التي تثبت أن السيارة رولز رويس كولينان موديل 2020 التي حصل عليها مؤخرا لم تكن هدية، بل قام بدفع قيمتها من ماله الخاص، كما قدم تذكرة الطيران لرحلته إلى الإمارات التي تؤكد أنه لم يذهب بطائرة خاصة كما أشير وقت الأزمة.

وأضاف رمضان أنه لم يكن على علم بجنسية المطرب الذي جمعته الصور به، وستصدر النقابة بيانًا خلال أيام، يتضمن نتيجة التحقيق مع رمضان.

وقد أكد أشرف زكي في تصريحات صحفية له أن النقابة لم تعلن تفاصيل لأنه تحقيق وليس مؤتمرا صحفيا، وكانت النقابة قد أصدرت قرارها في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بإيقاف عضوية محمد رمضان لحين مثوله للتحقيق بعد اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل.

وكان محمد رمضان قد أعلن قبل أيام عبر صفحته على الفيسبوك عن عودته للمسلسل معلقا "صياح الأعداء طرب".