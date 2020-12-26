مصادر: الاحتلال استخدم "صواريخ تدميرية ارتجاجية" في قصف الليلة الماضية

كشفت مصادر في المقاومة الفلسطينية صباح اليوم السبت 26/12/2020 ، أن الاحتلال استخدم صواريخ جديدة في العدوان "الاسرائيلي" الذي استهدف مزارع المواطنين الليلة الماضية .

وأكد المصدر لمراسل "فلسطين اليوم" أن الصواريخ التي اطلقتها الطائرات الحربية من نوع ب16 احدثت اضرارا كبيرة وارتجاج لمنازل المواطنين على مسافات بعيدة .

وبين المصدر ان الاحتلال يستخدم اسلحة محرمة دوليا في عدوانه على قطاع غزة مستهدف البشر والحجر والشجر .

وأدى القصف الاسرائيلي الى تضرر منازل المواطنين والمساجد والعيادات الصحية التي تتبع لوزارة الصحة علاوة على تضرر عدد من المصانع في المنطقة الصناعية الواقعة شرق مدينة غزة .

وزعم الاحتلال انه استهدف بنية تحتية للمقاومة في مناطق متفرقة من قطاع غزة .

وزارة الصحة بغزة استنكرت قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي باستهداف محيط مستشفى الدرة للأطفال بحي التفاح شرق غزة الليلة الماضية، مما اصاب عشرات الاطفال المرضى وامهاتهم وكذلك الطواقم الصحية بالهلع.

وقالت الوزارة في بان لها ان الاستهداف تسبب في ارباك العمل واعاقة تقديم الخدمات الصحية والحق اضرارا جسيمة بمحتويات المستشفى وتحطيم النوافذ وتناثر اجزاءها في غرف المرضى والاقسام الحساسة.

وذكرت الوزارة ان الاطفال المرضى قضوا ليلة قاسية من الخوف والبرد القارص داخل المستشفى جراء الاستهداف الاسرائيلي مما سيتسبب لهم بانعكاسات نفسية خطيرة.

واكدت الوزارة ان الاحتلال لم يتخذ أي اجراءات من شأنها تجنيب الحاق الضرر بالمستشفى مطالبة كافة الجهات الدولية بضرورة حماية المرافق الصحية وتجنيبها مخاطر الاستهداف الاسرائيلي المتكرر.















