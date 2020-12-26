صور: سريان الاغلاق الكامل في قطاع غزة للأسبوع الثالث

تواصل وازرة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة فرض الاغلاق الكامل للأسبوع الثالث على التوالي اليوم السبت ضمن اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا وكسر منحنى تسجيل الاصابات بالفيروس.

يُشار إلى أن الاغلاق الشامل لقطاع غزة في اسبوعه الثالث دخل حيز التنفيذ مساء الخميس، ويستمر حتى الساعة 7:00 من صباح غد الأحد.

وانتشرت قوات الشرطة والأجهزة الأمنية المشاركة في خطة الطوارئ، في كافة محافظات قطاع غزة، من أجل متابعة الالتزام بالإغلاق ومنع مخالفته.

المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم قال: "إن الإجراءات الوقائية السارية حالياً ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل، وقد يتم تمديدها".

وأضاف: "إن الإغلاق يومي السبت والجمعة هو خيار بديل كي لا نذهب إلى الإغلاق الشامل لفترات طويلة؛ نظراً لآثاره وتداعياته على مناحي الحياة المختلفة".

ودعا المواطنين إلى الاستمرار في الالتزام بالإجراءات العامة والخاصة من أجل الحد من انتشار الوباء، مضيفاً: "الذي يحدد عدم ذهابنا للإغلاق الشامل لفترات طويلة هو سلوك المواطنين، ومدى التزامهم بإجراءات السلامة والوقاية".













