الصحة: قصف "إسرائيل" لمحيط مستشفى الدرة أصاب عشرات المرضى بالهلع

استنكرت وزارة الصحة في قطاع غزة استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي محيط مستشفى الدرة للأطفال بحي التفاح مما اصاب عشرات الاطفال المرضى وامهاتهم وكذلك الطواقم الصحية بالهلع.
وقالت الوزارة: "إن الاستهداف تسبب في ارباك العمل واعاقة تقديم الخدمات الصحية والحق اضرارا جسيمة بمحتويات المستشفى وتحطيم النوافذ وتناثر اجزاءها في غرف المرضى والاقسام الحساسة.
وذكرت الوزارة أن الاطفال المرضى قضوا ليلة قاسية من الخوف والبرد القارص داخل المستشفى جراء الاستهداف الاسرائيلي مما سيتسبب لهم بانعكاسات نفسية خطيرة.
واكدت الوزارة أن الاحتلال لم يتخذ أي اجراءات من شأنها تجنيب الحاق الضرر بالمستشفى مطالبة كافة الجهات الدولية بضرورة حماية المرافق الصحية وتجنيبها مخاطر الاستهداف الاسرائيلي المتكرر.