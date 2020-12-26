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صحة غزة : 12 حالة وفاة وتسجيل "792" إصابة جديدة و"212 حالة خطيرة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:56 - 26 ديسمبر 2020
تشخيص كورونا تشخيص كورونا
تقارير
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 أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت 26/12/2020 ، عن تسجيل 12 حالة وفاة ليرفع اعداد الوفيات منذ ظهور الفيروس لــ" 323" ، في حين بلغت أعداد الاصابات خلال الـ24 ساعة الماضية" 792" إصابة بعد اجراء 2240 فحص مخبري .

وأوضحت الصحة الى ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 312 حالة .واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 212 حالة.

واشارت  الصحة خلال تقريرها الوبائي اليومي الى تعافي 405 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبينت ان اجمالي تراكمي للمصابين 37583 اصابة و|جمالي الحالات النشطة 10577 حالة

واجمالي المتعافين 26683 حالة .

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