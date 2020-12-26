تفاصيل من الخارجية المصرية بشأن إخلاء أثاث الممثلية المصرية في غزة

أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية المصرية اليوم السبت 26/12/2020 ، تفاصيل ما يتم الترويج له عن إخلاء مقر الممثلية المصرية في قطاع غزة ، مشدداً على ان "وضع ممثلية بلاده في غزة لم يطرأ عليه أي تغيير".

وقال حافظ ان "ما حدث هو أن وفدا ذهب للمقر لتفقد المتعلقات والأثاث الموجود منذ فترة وتم نقل جزء منه".

وأوضح أن المقر مغلق فعلياً منذ أحداث غزة قبل 14 عاما، ولا يوجد تمثيل دبلوماسي مصري في غزة منذ هذا التوقيت.

وكانت الخارجية المصرية نفت خبراً، مفاده أن السلطات المصرية أغلقت مقر سفارتها بغزة. دون ذكر الأسباب، وهو ما ينفيه المتحدث باسم الخارجية المصرية.