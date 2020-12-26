هذا ما حصل لطبيب امريكي بعد تلقيه لقاح مضاد لكورونا!

في أول رد فعل يجري ربطه علنا بلقاح مودرنا الذي طُرح قبل أيام على مستوى الولايات المتحدة ، أكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن طبيب في بوسطن يعاني من حساسية المحار قوله إنه أُصيب بحساسية شديدة بعد تلقيه يوم الخميس اللقاح ضد فيروس كورونا الذي تنتجه شركة "مودرنا" الأمريكية.

إصابة طبيب أمريكي بحساسية شديدة بعد تلقيه لقاح مضاد لكورونابدء توزيع لقاح "موديرنا" في الولايات المتحدة

وأوردت الصحيفة أن الدكتور، حسين صدر زاده، متخصص في طب أورام المسنين بمركز بوسطن الطبي، أصيب بحساسية شديدة فور تلقيه التطعيم بهذا اللقاح وشعر بدوار وتسارع في ضربات القلب.

وقال المتحدث باسم مركز بوسطن الطبي، ديفيد كيبي، في بيان يوم الجمعة، إن الدكتور صدر زاده "شعر بأنه أصيب بحساسية.. نُقل إلى قسم الطوارئ وقيم الأطباء حالته وعالجوه وأخضعوه للملاحظة وخرج من المستشفى. وهو في حالة جيدة اليوم".