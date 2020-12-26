الصحة العالمية : السلالة الجديدة من فيروس كورونا وصلت لـ8 دول

أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت 26/12/2020 ان السلالة الجديدة لفيروس كورونا وصل الى 8 دول بأوروبا، داعية إلى تشديد الإجراءات الوقائية الضرورية بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والبقاء ضمن فقاعات دعم أساسي 0

وأضاف كلوغي أن "منظمة الصحة العالمية تواصل المراقبة وستقدم التحديثات اللاحقة"، مشددا على أن "التضامن مفتاح".

وذكر المسؤول أنه "يبدو أن هذه النسخة، على خلاف السلالات السابقة، تنتشر بين الفئات العمرية الأصغر"، مشددا على أن "إبداء اليقظة مهم أثناء استمرار التحليل لتحديد مدى تأثيرها".

وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، يوم 14 ديسمبر، أن علماء بلاده اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا أطلق عليها اسم "B. 1.1.7"، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يوم 19 من هذا الشهر، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70% حسب المعطيات الأولية، لكنه لفت إلى عدم وجود أي بيانات تشير إلى أن هذه السلالة تعد أكثر فتكا.

وأدى هذا التطور إلى إعلان عدد من دول العالم، بينها روسيا، تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة.