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سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 26/12/2020

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 07:52 - 26 ديسمبر 2020
أسعار الذهب أسعار الذهب
تقارير
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يواصل سعر الذهب في فلسطين السبت 26/12/2020الارتفاع في ظل انخفاض الدولار الامريكي والدينار ، وهما العملات التي يتم الشراء والبيع بهما .

الذهب حقق العدد من المكاسب نتيجة انخفاض الدولار الامريكي خلال العام الحالي ، وارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في العالم .

وفيما يلي سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 26/12/2020.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 194.62 شيكل        $60.44

سعر الذهب عيار 22  178.40 شيكل        $55.40

اسعار الذهب عيار 21 170.29 شيكل        $52.89

اسعار الذهب عيار 18 145.96 شيكل        $45.33

سعر الذهب عيار 14  113.53 شيكل        $35.26

سعر الذهب عيار 12  97.31 شيكل  $30.22

اسعار أوقية الذهب     6,053 شيكل  $1,880

اسعار جنيه الذهب      1,362 شيكل  $423.09

اسعار كيلو الذهب      194,616 شيكل       $60,441

 

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

25 ديسمبر     194.62       170.29       145.96       113.53       97.31

24 ديسمبر     194.28       170.00       145.71       113.33       97.14

23 ديسمبر     193.70       169.49       145.28       112.99       96.85

22 ديسمبر     193.16       169.02       144.87       112.68       96.58

21 ديسمبر     196.28       171.75       147.21       114.50       98.14

20 ديسمبر     195.89       171.41       146.92       114.27       97.95

19 ديسمبر     195.90       171.41       146.93       114.27       97.95

18 ديسمبر     195.89       171.41       146.92       114.27       97.94

17 ديسمبر     196.56       171.99       147.42       114.66       98.28

16 ديسمبر     194.98       170.61       146.24       113.74       97.49

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