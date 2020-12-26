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حماس: الاحتلال ارتكب عدواناً همجياً والقصف أصاب مستشفى اطفال ومركز تأهيل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:43 - 26 ديسمبر 2020
حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس
تقارير
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قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس اليوم السبت 26/12/2020 ، ان جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب عدواناً همجياً ضد قطاع غزة عبر قصفه بالطائرات الحربية ، وتسبب في ترويع المدنيين الأمنيين ، مشيراً الى ان شظايا صواريخ الاحتلال أصابت مستشفى أطفال ومركز تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة.

 وأكد ان هذه الجريمة لن تكسر إرادة شعبنا ، بل ستزيدنا اصراراً على تمسكنا بحقوقنا المشروعة والنضال من أجلها.

ويشار الى ان طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قصفت الليلة الماضية بشكل عدواني عدد من المواقع مما ادي إصابة مواطنين وتضرر عدد كبير من منازل المواطنين بالإضافة الى تضرر مستشفى الدرة ومركز تأهيل للمعاقين شرق حي التفاح بمدينة غزة.

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