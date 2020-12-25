السيسي يتخذ قرارا نهائيا بشأن الممثلية المصرية في غزة!

أكدت الأهرام المصرية، أنه تم إغلاق الممثلية المصرية بشكل نهائي في قطاع غزة بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقالت الأهرام، إنه وتم نقل عفش السفارة المصرية بغزة بالكامل للقاهرة ليلة امس.

وقام وفد مصري، مساء الأربعاء، بإخلاء مقر القنصلية الواقع في حي الرمال والمهجور في قطاع غزة منذ العام 2007 بعد سيطرة حكومة حماس على القطاع، ونقل محتوياته من مكاتب وأجهزة وغيرها في شاحنات عبرت معبر رفح البري.

وضم الوفد المصري ممثلين من وزارة الخارجية وجهات سيادية، حيث غادر القطاع بعد إتمام إجراءات إخلاء المقر وإعادته لأصحابه لكونه كان مستأجرا.

لا تمثيل دبلوماسياً في غزة

من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن وضع ممثلية بلاده في غزة لم يطرأ عليه أي تغيير، وما حدث هو أن وفدا ذهب للمقر لتفقد المتعلقات والأثاث الموجود منذ فترة وتم نقل جزء منه.

وأوضح أن المقر مغلق فعلياً منذ أحداث غزة قبل 14 عاما، ولا يوجد تمثيل دبلوماسي مصري في غزة منذ هذا التوقيت.

إلى ذلك، ذكرت مصادر فلسطينية "للعربية.نت" أن القاهرة ستكتفي باعتماد سفارتها في مدينة رام الله كسفارة ومقر قنصلي لمصر في فلسطين.