عمان: 30 وفاة و1616 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الاردن ، اليوم الجمعة، 30 وفاة و1616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الصحة الاردنية أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة وصلت /285,306/، فيما أن عدد الحالات النشطة /25,283/ حالة، واجمالي عدد الوفيات /3711/ حالة.