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عمان: 30 وفاة و1616 إصابة جديدة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:17 - 25 ديسمبر 2020
تقارير
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سجلت الاردن ، اليوم الجمعة، 30 وفاة و1616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الصحة الاردنية أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة وصلت /285,306/، فيما أن عدد الحالات النشطة /25,283/ حالة، واجمالي عدد الوفيات /3711/ حالة.

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