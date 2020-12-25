أبو حسنة: هناك عجز في رواتب موظفي الأونروا

أكد المستشار الاعلامي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة، أن هناك عجز في رواتب موظفي الوكالة بقيمة 18 مليون دولار وتم جمع جزء من المبلغ بعد نداءات من الأونروا للشهر الماضي.

وأوضح، أن اتحاد الموظفين رفض عرض من الأونروا أن يتم صرف جزء من الراتب على أن يصرف الباقي في الشهر المقبل في أول أسبوع أو أسبوعين من شهر يناير.

كما، أوضح أبو حسنة في حديث لـ إذاعة صوت القدس، مساء الجمعة، أن الأونروا تواجه عجزاً مالياً هذا العام بقيمة 88 مليون دولار سيتم ترحيله للعام القادم، في وقت حصلت فيه الأونروا هذا العام على أقل تمويل.

وأشار إلى أن الكثير من الدول المانحة أصبحت تركز على شؤونها الداخلية بسبب جائحة كورونا وهناك تراجع بحجم التأييد المالي للأونروا.

ولفت إلى أن الأونروا حصلت على تفويض لمدة ثلاثة سنوات من الأمم المتحدة، لكن لم يتم إعطاؤها أموال التفويض لتسيير أمورها.

وأوضح، أن الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا قد تمتد لكن هناك جهود كبرى تُبذل لدى بعض الدول لتُسرع بموعد تعاونها ودعمها للأونروا وهناك إشارات إيجابية.

ولفت إلى أن واشنطن كانت أكبر داعم للأونروا، وفي ظل عهد الرئيس دونالد ترامب توقف هذا الدعم وهناك آمال بأن يغير الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن هذه السياسة وأن يعاود دعم الأونروا.