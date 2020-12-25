أي سي ميلان سيعقد ثلاث صفقات في الميركادو الشتوي

ذكر تقرير صحفي إيطالي، أن ثلاث صفقات ينوي نادي إي سي ميلان إبرامها في شهر كانون الثاني المقبل لتعزيز صفوف الفريق من أجل زيادة حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

شبكة "سبورت ميدياسيت" ذكرت أن النادي اللومباردي يسعى لضم ثلاثة لاعبين بواقع قلب دفاع، ولاعب خط وسط، ومهاجم.

التقرير لفت إلى أن الخيار الأول لتعزيز مركز قلب الدفاع هو التعاقد مع الفرنسي الشاب محمد سيماكان لاعب فريق ستراسبورغ، ويبدو أنه اقترب بالفعل من الاتفاق مع ناديه على ضمه، خاصة في ظل صعوبة ضم لاعب شالكة أوزان كاباك.

اما لاعب خط الوسط، فإن الخيار المثالي بالنسبة لميلان هو التعاقد مع الفرنسي بوبكاري سوماري لاعب فريق ليل، والذي يمتاز بقدرات بدنية ممتازة، ويطلب ناديه 25 مليون يورو، وهذا مبلغ لن يكون بمقدور ميلان دفعه، لذلك سيحاول جلبه على سبيل الإعارة في بداية الأمر.

واللاعب المهاجم سيكون الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد، وسيحاول النادي الإيطالي استقدامه على سبيل الإعارة أيضاً مع خيار الشراء، ويعول على علاقته الطيبة بالنادي الملكي لإنجاز هذا الملف، مع وجود فرصة سانحة لضم اللاعب الذي لا يشارك كثيراً مع الريال.

وأوضح التقرير أن هناك خيار بديل بالنسبة للنادي في حال لم ينجح في جلب يوفيتش، وهو ضم جيانلوكا سكامكا لاعب ساسولو المعار إلى جنوى.