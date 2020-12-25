تقرير: الإغلاق الثالث يكلف الاحتلال 2.5 مليار أسبوعيا

توقع البنك المركزي "الإسرائيلي" أن يخسر الاقتصاد 2.5 مليار شيكل (776 مليون دولار) أسبوعيا جراء الإغلاق الثالث لاحتواء تفشي فيروس كورونا المقرر أن يبدأ الأحد.

وقال البنك في تقرير نشره اليوم الجمعة، إن تكلفة الإغلاق الثالث تقدر بنحو 2.5 مليار شيكل أسبوعيا في المتوسط، مقارنة مع 3.2 مليار شيكل أسبوعيا في الإغلاق الثاني خلال أكتوبر/ تشرين أول لماضي، و5.4 مليار شيكل للإغلاق الأول في أبريل/نيسان.

وعزا البنك المركزي سبب انخفاض التكلفة المقدرة للإغلاق الثالث "للتغيير في القيود وتحسين قدرة الشركات على العمل عن بعد".

وتوقع المركزي "الإسرائيلي" استمرار حوالي 90 بالمئة من الأنشطة الاقتصادية بالعمل خلال الإغلاق الثالث، مقارنة بحوالي 88 بالمئة من خلال الإغلاق الثاني في أكتوبر و80 بالمئة خلال الإغلاق الأول في أبريل.

وأمس الخميس، قررت حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" إغلاقا تاما لمدة أسبوعين قابلة للتجديد اذا لم تحقق هدف خفض معدل الإصابات إلى أقل من ألف إصابة.

وأعلنت صحة الاحتلال الخميس تسجيل 3340 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 389502 فيما بلغ عدد الوفيات 3170.

والاربعاء، أعلنت اكتشاف أربع إصابات بالسلالة الجديدة لقادمين من بريطانيا وجنوب أفريقيا.