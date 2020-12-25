أردوغان يكشف عن سبب عدم تحسن علاقاته مع "إسرائيل"

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الخلاف مع اسرائيل حول سياسة الاخيرة تجاه فلسطين تحول دون انتقال العلاقة للأفضل.

وأضاف أردوغان: "علاقاتنا مع "إسرائيل" على المستوى الاستخباراتي مستمرة ولم تتوقف ونواجه بعض الصعوبات مع الشخصيات في أعلى الهرم".

وتابع قائلا: "لا يمكن أن نقبل بسياسة "إسرائيل" تجاه فلسطين وهذه هي نقطة خلافنا معها والتي تستند لمفهومنا للعدالة ووحدة أراضي الدول، وما عدا ذلك نأمل أن ننقل علاقاتنا معهم إلى مستوى أفضل".

وتوترت علاقات البلدين بشدة في السنوات الماضية، على الرغم من قوة العلاقات التجارية، وتبادلا طرد السفراء في عام 2018. ونددت أنقرة مرارا بالاحتلال "الإسرائيلي" في الضفة الغربية وبمعاملته للفلسطينيين.

وقال أردوغان للصحافيين في إسطنبول بعد صلاة الجمعة: "لدينا مشاكل مع أشخاص في المستويات العليا… لو لم تكن هناك قضايا على أعلى المستويات لكانت علاقاتنا مختلفة تماما"، وأضاف أن سياسات "إسرائيل" بشأن فلسطين "غير مقبولة".