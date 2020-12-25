كورونا الجديدة تصل لبنان

أعلن لبنان، الجمعة، اكتشاف أول حالة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا في البلاد.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الصحة اللبناني حمد حسن، عبر حسابه على موقع "تويتر".

وقال حسن: "تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من فيروس كورونا على متن رحلة طيران قادمة من لندن في 21 ديسمبر/ كانون أول الجاري".

وأضاف: "نتوجه للوافدين من المملكة المتحدة خاصة على متن الرحلة رقم (ME 202) وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية".

وأشار حسن، إلى أن وزارة الصحة تتابع الحالة المصابة والمخالطين لها، دون مزيد من التفاصيل.

وحتى مساء الخميس، سجل لبنان إجمالا 165 ألفا و933 إصابة بفيروس كورونا، بينها 1353 وفاة، و117 ألفا و311 حالة تعاف.

وفي ديسمبر/كانون أول الجاري، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن سلالة جديدة من فيروس كورونا تم اكتشافها في بلاده، ولها قدرة أسرع على الانتشار بنسبة 70 بالمئة من السلالة الأصلية.

وأوقفت أكثر من 40 دولة، بينها تركيا ودول أوروبية، رحلاتها الجوية مع بريطانيا، بعد اكتشاف سلاسة "كورونا" الجديدة.