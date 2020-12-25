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دراسة: السلالة المتحورة من كورونا تبدو اكثر عدوى و تؤدي إلى "وفيات أكثر"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:59 - 25 ديسمبر 2020
فيروس كورونا في بريطانيا فيروس كورونا في بريطانيا
تقارير
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أشارت دراسة حديثة بريطانية الى أن السلالة المتحورة من فيروس كورونا التي انتشرت في المملكة المتحدة تبدو أكثر عدوى، مرجحة ان تكون هذه السلالة قابلة للانتقال بنسبة 56% أكثر من السلالات الأخرى.

و وفقا للدراسة التي أجراها مركز النمذجة الرياضية للأمراض المعدية في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، فإنه لا يوجد دليل واضح على أنها تؤدي إلى مرض أكثر أو أقل حدة، مرجحة أن تؤدي الزيادة في قابلية الانتقال إلى زيادة كبيرة في الإصابات، ومع تزايد دخول الحالات إلى المستشفيات، ستصل الوفيات إلى مستويات أعلى في عام 2021 مما كانت عليه في عام 2020، حتى لو تم تنفيذ القيود الإقليمية المتدرجة المتبعة قبل 19 ديسمبر.

وجاء في تقرير الباحثين: "من المرجح أن تؤدي الزيادة في قابلية الانتقال إلى زيادة كبيرة في الإصابات، ومع تزايد دخول الحالات إلى المستشفيات، ستصل الوفيات إلى مستويات أعلى في عام 2021 مما كانت عليه في عام 2020، حتى لو تم تنفيذ القيود الإقليمية المتدرجة المتبعة قبل 19 ديسمبر".

يشار الى أن الحكومة البريطانية أكدت أن السلالة المتحورة يبدو أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70% من السلالات المنتشرة الأخرى، فيما قال باتريك فالانس، كبير المستشارين العلميين في المملكة المتحدة، إن لديها ما يقرب من 20 طفرة قد تؤثر على البروتينات التي ينتجها الفيروس.

وأثار ذلك مخاوف من أن الاختبارات والعلاجات واللقاحات التي بدأ استخدامها للتو قد تكون أقل فاعلية، رغم أن هيئات الصحة الأوروبية قالت إن السلالة الجديدة ربما لا تختلف بما عن الأنواع السابقة كثيرا لتجاوز تأثير اللقاحات.

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