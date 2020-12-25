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غزة: 7 وفيات و 728 اصابة جديدة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:28 - 25 ديسمبر 2020
فيروس كورونا في غزة فيروس كورونا في غزة
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل 7 حالات وفاة و 728 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

و اوضحت الوزارة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا بأنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة و 728 إصابة بعد  إجراء 2916 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

و اشار تقرير الوزارة الى أن عدد حالات التعافي بلغ 500 حالة، مضيفاً أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 312 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 204 حالة.

و توزعت الاصابات الجديدة بحسب بيان وزارة الصحة على مناطق قطاع غزة كالتالي:

 ٣٥٢ اصابة في محافظة غزة

 ١٥٦ بمحافظة الوسطى

 ١٣٢ اصابة بمحافظة خان يونس

 ٦٥ اصابة بمحافظة الشمال

 ٩ اصابات في محافظة رفح

فيما سجل الفحص السريع ١٤ اصابة.

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