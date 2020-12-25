غزة: 7 وفيات و 728 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل 7 حالات وفاة و 728 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.
و اوضحت الوزارة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا بأنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة و 728 إصابة بعد إجراء 2916 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.
و اشار تقرير الوزارة الى أن عدد حالات التعافي بلغ 500 حالة، مضيفاً أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 312 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 204 حالة.
و توزعت الاصابات الجديدة بحسب بيان وزارة الصحة على مناطق قطاع غزة كالتالي:
٣٥٢ اصابة في محافظة غزة
١٥٦ بمحافظة الوسطى
١٣٢ اصابة بمحافظة خان يونس
٦٥ اصابة بمحافظة الشمال
٩ اصابات في محافظة رفح
فيما سجل الفحص السريع ١٤ اصابة.