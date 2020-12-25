مجهولون يفجرون خط الغاز المغذي للعريش

أقدم مجهولون على تفجير خط الغاز الرئيسي المغذي لمدينه العريش شمال شرقي مصر.

وقال محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، إن التفجير "لن يؤثر على إمدادات الغاز لمحطه الكهرباء البخارية، التي تولد الكهرباء لمدينة العريش، كما أنه لن يؤثر على إمدادات الغاز للسكان أو المنطقة الصناعية بوسط سيناء".

و بحسب شهود عيان، فإن النيران اشتعلت في المكان، و شوهدت من اماكن بعيدة.

و أوضح المحافظ شوشة بأنه تمت السيطرة على الانفجار بالتنسيق مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)"، و ذلك من خلال اغلاق محابس التحكم في ضخ الغاز، دون وقوع خسائر بشرية.

وفرضت قوات الأمن طوقا في منطقة التفجير ومشطتها لتتبع أثر الجناة، كما أجرت الجهات المعنية التحقيقات اللازمة لمعرفه ملابسات الهجوم والمواد المستخدمة في تنفيذه.