اشتباكات في قباطية والاحتلال يشن حملة اقتحامات و اعتقالات بالضفة و القدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس.

ففي جنين، اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة قباطية، أصيب خلالها شاب واحد على الأقل.

وأفادت مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا النار صوب قوات الاحتلال أثناء اقتحام بلدة قباطية، وألقوا زجاجات حارقة ما أدى لاحتراق آلية عسكرية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد صالح زكارنة وابن شقيقته طاهر زكارنة بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما وتخريب محتوياتهما.

وداهمت قوات الاحتلال قرية طورة بجنين، حيث قامت بأخذ قياسات منزل الأسير محمد مروح قبها الذي تتهمه بقتل مستوطنة في غابة ريحان بتاريخ 20/12/2020

وكانت قوات قد اعتقلت أمس الخميس، 4 مواطنين من قرية طورة جنوب غرب جنين، بينهم الأسير محرر قبها بزعم علاقته بقتل مستوطنة قبل أيام.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير الغصون واعتقلت الشابين وليد صلاح بدران وفاتح وهيب بدران، وفتشت عددا من المنازل بينها منزل أيمن أديب حرزالله.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال إبراهيم نظام رضوان بعد دهم منزله وتفتيشه في المدينة.

وفي القدس المحتلة، شهد حي الواد وقرب باب المجلس بالبلدة القديمة للقدس المحتلة مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، تخللها إطلاق قنابل الصوت بكثافة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشبان عبد الله نجيب وعبد الرحمن البشيتي ومراد الترهوني بعد الاعتداء عليه بوحشية في طريق الواد.

ونفذ المستوطنون الليلة الماضية أعمال عربدة واستفزاز على مفرق مستوطنة أرئيل من جهة طريق نابلس – رام الله وتم إغلاق مقطع من الطريق أمام المركبات الفلسطينية