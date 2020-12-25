4 وفيات و 294 اصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة القدس

أعلن الدكتور علي الجبريني، عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس مساء أمس الخميس، تسجيل 4 حالات وفاة و 294 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المدينة.

و بحسب الجبريني، فإن حالات الوفاة الجديدة المسجلة هي لمواطنين من البلدة القديمة وسلوان ومخيم شعفاط وحي شعفاط، مشيراً الى أن عدد الوفيات منذ بدء انتشار الجائحة ارتفع في المدينة إلى 139

أن "الإصابات لا تزال مرتفعة وبلغت خلال يومين 294 إصابة منها 108 إصابات أمس و187 إصابة اليوم مع تسجيل 298 حالة شفو لفت الى

و أكد الجبرين بارتفاع "عدد الإصابات النشطة إلى 1508 إصابات بينها العديد من الإصابات الخطيرة والحرجة". وقال الجبريني إن "عدد الإصابات التي تعالج في المستشفيات يبلغ 91 إصابة".

وطالب الجبريني المقدسيين "بمواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية وخصوصا ارتداء الكمامات باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعي والحرص على طعيماتشددا على ضرورة الاتزام بالتعليمات "من أجل إخراج أحياء المدينة من دائرة الخطر"، "في الوقت الذي تستمر فيه حملة اللقاحات والت